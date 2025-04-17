يطرح المصرين تساؤل حول كيف يمكن الحصول على قرض شخصي بشيكات من البنوك.

وحول ذلك فإن عدد من المصرفيين حددوا طرق الحصول علي قرض بنكي بضمان الشيكات وهي كالاتي:

يقدم العميل طلبا مع كتابة الرقم المطلوب في القرض والغرض منه.

ملئ استمارة تحتوي علي تفاصيل شخصية ومالية.

تقديم شيكات مؤجلة الدفع بمبالغ تغطي قيمة القرض والفوائد.

التأكد من أن الحساب المصرفي يحتوي على الأموال اللازمة لضمان عدم ارتداد الشيكات.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنوك حول إصدار دفتر شيكات إضافي من البنك هل يمكن ذلك وهل هناك رسوم عليه أم أنه يكون مجانا.

رسوم دفتر الشيكات الإضافي

وحول ذلك كشف عدد من المصرفيين دفاتر الشيكات الإضافية للعملاء يمكن اصدارها غير انها ليست مجانا بل تخضع لرسوم محددة في كل بنك.

أسباب رفض البنك صرف الشيك

يرفض البنك صرف شيك المقدم إليه من العملاء في عدة حالات معينة ولأسباب محددة.

ويتم رفـض الشيك من البنك المسحـوب عـليه لهذه الأسباب.

لـيـس لـلـسـاحـب حـسـاب طـرف البنك

الـتـوقـيع غـيـر مـطـابـق

الـحـسـاب مـغـلـق طـرفـ البنك

الـشـيـك معـلـق عـلى شـرط

عـدم كفاية الرصيد ورفـض المسـتفـيـد المقابـل الجـزئى

عـدم وجـود رصـيـد

الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه ولا يـوجـد رصـيـد

الـشـيـك يـفـقـد أحـد الأركان الـقـانونـيـة اللازمة لـصحـتـه

الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه والـقـيـمـة مـجـنـبـة طـرف.

وتتنوع الحالات التي يمتنع فيها البنك عن صرف الشيك المقدم إليه من العملاء.

وتختلف أسباب الرفض للشيك حيث تكون أسبابها كالتالي:

حالات امتناع البنوك عن صرف الشيك

1- إذا كان بالـشـيـك أي عـيـوب ظاهـرة (مـمـزق – مكـتـوب بصورة غـيـر مـقـرؤة – مكـتـوب بحـبـر غـيـر واضح)

2- إذا ظهر بـالـشـيـك عـيـوب في تـظـهـيـراتـه.

3-· إذا كانت البـيانات مـحـرفـة عـلى نحـو يُـغـايـر البـيانات الأصـلية.

4-· إذا كـان الـشـيـك غـيـر قابـل للتـظهـيـر وتـقـدم به مـسـتـفـيـد آخـر.

5-· إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصـه بـيـان إلـزامي وغـيـر ثابـت الـتـاريخ.

6- · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصه كـتابـة المـبـلـغ بالحـروف والأرقـام.

تتعدد أنواع الشيكات في السوق المصرفي المصري، وذلك حسب ما يتم اتخاذه من العملاء.

وتضم قائمة هذه الشيكات ما يلي:

1 - الشـيـك البنكي.

2 - الشـيـك المصرفي.

3 - الشـيك المعـتمد.

4 - الشـيك الخطي.

5 - الشـيك المـسـطر.

6 - التسطير العام.

7 - التـسـطير الخاص.

هل يوجد وقت زمني محدد لانتهاء صلاحية الشيكات أمر يبحث الكثير من عملاء البنوك عن إجابة له.

مدة صلاحية صرف الشيكات

وحول تساؤل متى تنتهي صلاحية الشيكات؟ فإنه من الناحية القانونية، يتعين على البنوك فقط احترام الشيكات لمدَّة ستة أشهر وذلك طبقا للمادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل.

علاوة على ذلك، يعود الأمر لتقدير البنك، والذي قد يشمل الاتصال بصاحب الحساب للموافقة عليه ولهذا يفضل عدم التأخير عن هذه المدة.

إصدار الشيكات حسب قانون التجارة

يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.

ناقصو الأهلية

لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

ويخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها، ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلًا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلًا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر.

صيغة القبول

ولا قبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.

كما أنه لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.

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