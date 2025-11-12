إعلام عبري يزعم مقتل 4 مسلحين فلسطينيين في رفح الفلسطينية

18 حجم الخط

زعمت القناة 14 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 4 مسلحين فلسطينيين داخل مبنى مدرسة في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، خلال عملية عسكرية نفذتها قواته صباح اليوم.

اشتباك جيش الاحتلال مع مسلحين فلسطينيين

وذكرت القناة أن قوات الاحتلال اشتبكت مع مجموعة من المسلحين داخل المدرسة، بزعم أنهم كانوا يتحصنون في أحد الفصول ويستخدمون المبنى "كموقع لإطلاق النار"، بحسب الرواية الإسرائيلية.

حتى الآن، لم تصدر أي جهة فلسطينية رسمية أو فصائل المقاومة في غزة بيانًا حول الحادثة، بينما تشير تقارير محلية إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الاشتباكات في محيط المدرسة.

تل أبيب قد تسمح بخروج مقاتلي حماس من رفح بشروط

وكشف مصدر إسرائيلي مطلع لـ"العربية الحدث" أن تل أبيب تدرس السماح بخروج مقاتلي حركة حماس المحاصرين في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وذلك في حال تخليهم الكامل عن أسلحتهم وتسليمها قبل المغادرة.

وبحسب المصدر فإن المناقشات الجارية تشمل ترتيبات ممر آمن بإشراف دولي، يتيح نقل المقاتلين إلى مناطق أخرى خارج القطاع، مشيرًا إلى أن المقترح مازال قيد البحث ولم يُتخذ فيه قرار نهائي.

وأوضح المصدر أن الهدف من هذه الخطوة هو تجنب معركة شاملة داخل رفح الفلسطينية، قد تسفر عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين والمقاتلين على حد سواء، مؤكدًا أن دولة الاحتلال "لا تزال تضع خيار القوة على الطاولة إن فشلت الجهود الدبلوماسية".

