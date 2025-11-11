الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا

الضربات الأمريكية
الضربات الأمريكية قبالة سواحل فنزويلا
 نددت روسيا بالضربات الأمريكية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا.


روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا 

 وفي السياق ذاته انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة ضد مهربي مخدرات مزعومين في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وقال الوزير في تعليق لوكالة "فرانس برس": "إن الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ هذه الضربات، قد تخطت أحكام القانون الدولي والقانون البحري".

وأعرب الوزير عن قلقه إزاء الوضع المتوتر في المنطقة.

 

فرنسا تنتقد الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي 

 وفي الوقت نفسه، أكد عزم السلطات الفرنسية على مواجهة تجارة المخدرات التي تشهد نموًا متفجرًا في أوروبا، واصفًا إياها بأنها مسألة تتعلق بأمن الفرنسيين.

وكان بارو صرح في وقت سابق بأن فرنسا ستدفع بمكافحة الاتجار بالمخدرات عبر تعزيز عمل سفاراتها في دول أمريكا اللاتينية.

وفي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة بشكل متكرر لتدمير زوارق قرب سواحل فنزويلا كان يُزعم أنها تنقل مخدرات. 

وأفاد التلفزيون الأمريكي (إن بي سي) في نهاية سبتمبر بأن القوات المسلحة الأمريكية تدرس خيارات لتنفيذ ضربات ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا.

