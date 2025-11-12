أردوغان: العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة وبدء التحقيقات

18 حجم الخط

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه تم العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن المنكوبة التي سقطت أمس على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى بدء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

أردوغان: العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة

وقال أردوغان في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء إنه "تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التي تحطمت قرب الحدود بين أذربيجان وجوروجيا وبدأت التحقيقات حول سبب تحطمها".

العثور علي جثة 19عسكريًا إثر تحطم طائرة

وأضاف: "عثرنا على جثة 19 عسكريا من بين الذين لقوا مصرعهم إثر تحطم الطائرة العسكرية.. وجاري البحث عن الجثة الأخيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.