أردوغان: العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة وبدء التحقيقات

خارج الحدود

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه تم العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن المنكوبة التي سقطت أمس على حدود أذربيجان وجورجيا، لافتًا إلى بدء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

أردوغان: العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة 

وقال أردوغان في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء إنه "تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التي تحطمت قرب الحدود بين أذربيجان وجوروجيا وبدأت التحقيقات حول سبب تحطمها".

العثور علي جثة 19عسكريًا إثر تحطم طائرة 

وأضاف: "عثرنا على جثة 19 عسكريا من بين الذين لقوا مصرعهم إثر تحطم الطائرة العسكرية.. وجاري البحث عن الجثة الأخيرة".

