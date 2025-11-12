الضويني: الأزهر سيظل منارة علم وبيتًا جامعًا لأبناء الأمة الإسلامية من شتى بقاع الأرض

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: إن تخرج أبنائنا الوافدين اليوم يمثل مرحلة عظيمة في مسيرة العلم والعطاء، فهو ثمرة جهد وسهر ومثابرة في رحاب الأزهر الشريف، الذي ظل عبر تاريخه الطويل منبعًا لتخريج العلماء العاملين الذين يجمعون بين علوم النقل والعقل، ويكرسون جهودهم لترسيخ قيم الحق والعدل والسلام في العالم.

احتفالية الأزهر بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين لعام 2025م

وأكد الدكتور الضويني خلال كلمته في احتفالية الأزهر بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين لعام 2025م، أن الأزهر الشريف يفخر باستقبال أبنائه الوافدين من شتى دول العالم، ويوفر لهم كل سبل الدعم والتيسير، ويحرص على تأهيلهم بالعلوم الشرعية والعقلية ليكونوا خير سفراء في بلادهم ينشرون رسالة الإسلام السمحة، وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

الضويني: الأزهر أولى طلابه الوافدين اهتمامًا بالغًا

وأوضح أن الأزهر أولى طلابه الوافدين اهتمامًا بالغًا، وشهدت منظومة رعايتهم تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة من خلال الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية التي تسهم في تخريج علماء مستنيرين قادرين على حمل رسالة الأزهر للعالم، مشيرًا إلى أن الأزهر سخر كل إمكاناته لتوفير بيئة علمية وتربوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وترعى الطلاب من الجوانب العلمية والنفسية والاجتماعية.

وأضاف أن الأزهر يهتم برعاية طلابه الوافدين نفسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، حيث ينظم لهم المخيمات الثقافية والمنتديات الحوارية والمسابقات القرآنية والفنية والرحلات الترفيهية، لتكون حياتهم في مصر مزيجًا بين العلم والمعرفة والثقافة والرفاهية الهادفة، كما يشاركهم في العديد من الفعاليات الدعوية والعلمية داخل مصر وخارجها ليكونوا جزءًا فاعلًا من رسالته العالمية في تصحيح المفاهيم ومواجهة الغلو والتطرف.

الدكتور الضويني: الأزهر يعمل على دمج طلابه الوافدين في النسيج الثقافي المصري

وأشار الدكتور الضويني إلى أن الأزهر يعمل على دمج طلابه الوافدين في النسيج الثقافي المصري من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة التي ينظمها قطاع الوافدين، ليكونوا رسل تواصل ثقافي بين الشعوب، ينقلون صورة الإسلام الصحيحة إلى العالم بلغات متعددة، ويُسهمون في تعزيز قيم التفاهم والتعايش والسلام، مؤكدا أن خريجي الأزهر يمثلون الجسر الذي تعبر عليه الأمة نحو النهضة والاستقرار، إذ يعودون إلى أوطانهم مزودين بنور العلم والمعرفة، يسهمون في تأسيس الأنظمة التعليمية والدعوية على أسس علمية راسخة، وينشرون الوعي والاعتدال، ويعززون الوحدة الوطنية والفكر الوسطي في مجتمعاتهم، فيكون لهم دور كبير في تقوية بنيان أوطانهم ومواجهة التطرف والفتن.

ودعا فضيلته أبناء الأزهر الخريجين إلى أن يكونوا ورثة للأنبياء بحقٍّ، يجمعون بين العلم والإصلاح والعمل المخلص، ويواصلوا طريق طلب العلم ونشر الجماليات الإنسانية في الدين الإسلامي، ويبرزوا رحمته وسماحته وعدله، موضحًا أن وراثة العلماء للأنبياء لا تقتصر على العلم فحسب، بل تمتد إلى حمل رسالتهم في التغيير والإصلاح وإنقاذ الأمة من أزماتها الأخلاقية والفكرية.

واختتم وكيل الأزهر كلمته بالتأكيد على أن الأزهر سيظل منارة علم وبيتًا جامعًا لأبناء الأمة الإسلامية من شتى بقاع الأرض، يهيئهم ليكونوا دعاة سلام وحملة رسالة الأزهر في الاعتدال والوسطية، مشددًا على أن تخرجهم اليوم ليس نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة في الدعوة والإصلاح، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا سفراء للأزهر ولمصر، يحملون علمهم وقيمهم إلى العالم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يظلوا أوفياء للأزهر وأساتذته الذين غرسوا فيهم العلم والإيمان.

