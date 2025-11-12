الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 13 سيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بوسط القاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

أمرت  النيابة العامة بحبس 13 سيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بوسط القاهرة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة. 

وأوضحت التحريات قيام إحدى السيدات بتكوين شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب، مستخدمة أحد التطبيقات الهاتفية لاستقطاب راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها وبصحبتها 12 سيدة أخرى، 4 منهن لهن معلومات جنائية، وبمواجهتهن اعترفن بالنشاط الإجرامي.

واعترفت المتهمات بانهن مسجلات آداب ويتقاضين مبلغ 500 جنيه عن الليلة الواحدة، وتحفظت النيابة على هواتف المتهمات وتبين احتواءها علي دلائل نشاطهم الاجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة ممارسة الاعمال المنافية للاداب مديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لمكالفحة الآداب أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط 13 سيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

القصبجي.. أزهري حفظ القرآن في التاسعة!

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

تقلبات جوية بدءا من الغد، انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية