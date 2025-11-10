براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع

18 حجم الخط

قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة بقبول الاستئناف المقدم من ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذة من ناد صحي مكانا لممارسة نشاطها الإجرامي بالقاهرة الجديدة علي حكم حبسها عامين غيابيا وقضت ببراءتها.



وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمة لم تكن في حالة تلبس وقت ضبط المتهمين، كما استندت المحكمة على القصور في التحريات والاستدلال.



تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط ربة منزل لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وتبين عدم تواجدها فيه.

تم تشميع المكان وتحريز ما داخله من أدوات تستخدم في ممارسة النشاط الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.