الزمالك يسعى لتسويق محمود جهاد في الميركاتو الشتوي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يدرس تسويق محمود جهاد، لاعب وسط الفريق، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل منحه فرصة المشاركة بانتظام واستعادة مستواه الفني والبدني.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف يرى أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه يحتاج إلى خوض مباريات أكثر في أجواء تنافسية قوية لاكتساب الخبرة.

وتفاضل إدارة الزمالك حاليًا بين عدد من العروض المحلية التي وصلت للنادي من أندية الدوري الممتاز، تمهيدًا لاختيار الوجهة الأنسب للاعب.

يأتي هذا القرار ضمن خطة النادي لتجهيز مجموعة من اللاعبين الشباب تمهيدًا لعودتهم مستقبلًا للمشاركة مع الفريق الأول بعد اكتساب الخبرة اللازمة.

