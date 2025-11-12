الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

"فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق" ندوة بدار الكتب اليوم

فاطمة رشدي
فاطمة رشدي
تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، الندوة الثقافية التي تقيمها قاعة الفنون تحت عنوان "فاطمة رشدي.. سارة برنار الشرق"، بدار الكتب والوثائق القومية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى إلقاء الضوء على رموز الفن المصري ورواده الأوائل.

تحاضر في الندوة الدكتورة مريم فؤاد الجزايرلي، كبير المخرجين بقطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري بدرجة مستشار رئيس القطاع، والأستاذة بأكاديمية الفنون – المعهد العالي لفنون الطفل، بمشاركة طلبة الدراسات العليا.

فاطمة رشدي 

تتناول الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها الحقبة المسرحية والسينمائية التي سبقت ظهور الفنانة فاطمة رشدي، وأعمالها المسرحية والسينمائية التي رسخت مكانتها كأيقونة فنية، وريادتها في مجالات الإخراج والتأليف واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى دورها في القضايا الاجتماعية عبر ما قدمته من شخصيات وأدوار جريئة في المسرح والسينما، حياتها الأسرية وتأثيرها على مسيرتها الفنية.

يأتي هذا اللقاء تقديرًا لمشوار فاطمة رشدي بوصفها رائدة من رائدات الفن المصري التي جمعت بين الموهبة والوعي الاجتماعي، في زمن كان المسرح والسينما فيهما منابر للتنوير والتعبير عن هموم الناس.

الجريدة الرسمية