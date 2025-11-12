الأربعاء 12 نوفمبر 2025
7 منتخبات تغادر مونديال الناشئين بدون نقاط

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين، فشلت سبعة منتخبات في جمع أي نقطة في مونديال الناشئين 2025 وودعوا البطولة خالي الوفاق.

والمنتخبات هم فيجي وهايتي وكوت ديفوار وهندرواس وطاجيكستان وبنما ونيوزيلندا.

وجاء ترتيب مجموعات مونديال الناشئين 2025 بعد ختام دور المجموعات كالتالي 

ترتيب المجموعة الأولي في كأس العالم للناشئين

1- إيطاليا 9 نقاط

2- جنوب إفريقيا 4 نقاط

3 - قطر  نقطتان

4- بوليفيا نقطة واحدة


ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للناشئين

1-  اليابان 7 نقاط

2- البرتغال 6 نقاط

3- المغرب 3 نقاط

4- كاليدونيا الجديدة نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للناشئين

1- السنغال 7 نقاط

2- كرواتيا 7 نقاط

3- كوستاريكا نقطة واحدة

4- الإمارات نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للناشئين

1- الأرجنتين 9 نقاط

2- بلجيكا 6 نقاط

3- تونس 3 نقاط

4- فيجي بدون نقاط


ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين

1- فنزويلا 7 نقاط

2- إنجلترا 6 نقاط

3- مصر 4 نقاط

4- هايتي بدون نقاط

 


ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للناشئين

1- سويسرا 7 نقاط 

2- كوريا الجنوبية 7 نقاط 

3- المكسيك 3 نقاط 

4- كوت ديفوار بدون نقاط 


ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم للناشئين

1- ألمانيا 5 نقاط 

2- كولومبيا 5 نقاط

3- كوريا الشمالية 4 نقاط 

4- السلفادور نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للناشئين

1- البرازيل 7 نقاط

2- زامبيا 7 نقاط 

3- إندونيسيا 3 نقاط 

4- هندرواس بدون نقاط 

 


ترتيب المجموعة التاسعة في كأس العالم للناشئين


1- الولايات المتحدة 9 نقاط 

2- بوركينا فاسو  6 نقاط 

3- التشيك 3 نقاط 

4- طاجيكستان بدون نقاط 


ترتيب المجموعة العاشرة في كأس العالم للناشئين

1- أيرلندا 7 نقاط 

2- أوزبكستان 6 نقاط 

3- باراجواي 4 نقاط 

4- بنما بدون نقاط 


ترتيب المجموعة الحادية عشر في كأس العالم للناشئين

1-  فرنسا  4 نقاط

2- كندا 4 نقاط 

3- أوغندا 4 نقاط 

4- تشيلي  4 نقاط 
 


ترتيب المجموعة الثانية عشر في كأس العالم للناشئين

1- النمسا 9 نقاط 

2- مالي 6 نقاط 

3- السعودية 3 نقاط 

4- نيوزيلندا بدون نقاط 
 

 

