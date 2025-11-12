تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على جني الأرباح

18 حجم الخط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح، بعد أن صعد المعدن النفيس في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من توقعات خفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الشهر المقبل.

تراجع أسعار الذهب

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4107.12 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أمس الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ 23 أكتوبر، كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4113.40 دولارًا للأونصة.

قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه.سي.إم تريد» لرويترز، إن تراجع الدولار كان في صالح الذهب والفضة، إذ سجلا مكاسب هذا الأسبوع.

وأضاف: «يبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها بالنسبة للذهب، إذ عاد المعدن النفيس للتداول فوق مستوى 4100 دولار، بينما يترقب تحقيق مكاسب إضافية إذا واصلت البيانات الاقتصادية الأمريكية دعم توقعات مزيد من التيسير في السياسة النقدية».

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات المنافسة، متجهًا نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الإثنين، أقر اتفاقا لإعادة تمويل الوكالات الفيدرالية بعد إغلاق حكومي هو الأطول في تاريخ البلاد، تسبب في تعطيل المساعدات الغذائية لملايين المواطنين، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دون رواتب، وأربك حركة الطيران، وأجل نشر البيانات الاقتصادية الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.