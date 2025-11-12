الحصر العددي للأصوات بالدائرة الثالثة في الإسكندرية بعد فرز 90 صندوقا

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثالثة سيدي جابر والجمرك وباب شرق بالإسكندرية الحصر العددي لأصوات الناخبين لمرشحي الفردي والقائمة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى وجاءت كالتالي:

عدد من لهم حق التصويت 737 ألفًا 333 صوتًا، ومن أدلوا بأصواتهم 118 ألفًا 595 صوتًا، عدد الأصوات الصحيحة 110 آلاف 95 صوتًا، وإجمالي الحصر العددي للقائمة الوطنية 107 آلاف 845 صوتًا.

الحصر العددي للفردي

بينما جاء الحصر العددي لمرشحي الفردي كالتالي:

عدد الأصوات الباطلة 34 ألفًا و221 صوتًا والصحيح 84 ألفًا 872 صوتا.

كم جاء إجمالي الحصر العددي للمرشحين كالتالي:

أحمد رأفت 52 ألف 754 صوتًا.

أحمد حلمي 46 ألف 574 صوتًا.

رمضان أبو العلا 16 ألفًا 622 ألف صوت.

أحمد متولي 14 ألف صوت.

داليا السيد 5305 أصوات.

محمد الخولي 3797 صوتًا

الدائرة الخامسة

وفي الدائرة الخامسة غرب الإسكندرية الدخيلة والعامرية وبرج العرب، جاء إجمالي الحصر العددي بعد فرز 90 صندوقًا من أصل 126 صندوقًا كالتالي:

مرشح حزب النور أحمد خليل 40 ألف صوت.

مرشح حزب مستقبل صالح عبد المنعم ضيف الله 32 ألف صوت.

انتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الفرعية أمس الثلاثاء أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.



وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

