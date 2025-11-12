قائد الجيش الأوكراني يُقر بـ"تدهور ملحوظ" في زابوريجيا

18 حجم الخط

قال القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الثلاثاء، إن وضع الجيش "تدهور على نحو ملحوظ" في أجزاء من جنوب شرق منطقة زابوريجيا في خضم معارك ضارية مع القوات الروسية.

ووفق "رويترز"، كتب سيرسكي على تيليجرام: "تدهور الوضع تدهورًا ملحوظًا في اتجاهي أوليكساندريفكا وهوليابول، حيث تقدم العدو، مستغلًّا تفوقه في العدد والعتاد في معارك ضارية، واستولى على 3 بلدات".



وفي وقت سابق من الإثنين، انسحب الجيش الأوكراني من خمس قرى بمنطقة زابوريجيا جنوبي البلاد عقب قتال محتدم مع القوات الروسية.

وجاء الأمر بالانسحاب بعد "دمار جميع الملاجئ والتحصينات على الأرض"، بسبب نيران المدفعية الشديدة.

وتتراجع القوات المسلحة الأوكرانية تحت الضغط الروسي منذ شهور، في منطقتي خاركيف ودونيتسك شرقي أوكرانيا على وجه الخصوص.

