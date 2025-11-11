من خارج الوسط الفني، من هو زوج مي عز الدين

18 حجم الخط

أعلنت الفنانة مي عز الدين خبر زواجها عبر السوشيال ميديا، الخبر الذي كان بمثابة مفاجأة للجمهور.

وزوج مي عز الدين هو أحمد تيمور، والذي يعمل مدربًا للياقة البدنية، وكانت بينهما قصة حب منذ فترة ماضية.

وكانت الفنانة مي عز الدين في أعلنت مفاجأة لجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بخبر زواجها.

وكتب مي عز الدين: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير.

