الائتلاف المصري: تواجد ممثلي الأحزاب في عدد من لجان الإسكندرية والبحيرة والفيوم وبني سويف

أشار الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إلى أنه مع اقتراب ساعات الحسم للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 وارتفاع مؤشرات التنافسية بين المرشحين لحسم فوزهم بالمقاعد أو ضمان العبور لجولة الإعادة غيرت العديد من الأحزاب من استراتيجياتها الدعائية حيث دفعت برموزها وقادتها للجان الاقتراع لأحداث زخم وتعزيز التصويت الداعم لمرشحيه في تلك الدوائر.

مرشحو الأحزاب

رصد متابعو الائتلاف المصري، ظهور واضح لمرشحي الأحزاب المتنافسة للادلاء باصواتهم ومتابعة سير اللجان الانتخابية، وكذلك استعانة الأحزاب بنوابهم من أعضاء مجلس الشيوخ 2025 للتواجد في اللجان الرئيسية بالدوائر المختلفة ضمن محافظات الإسكندرية والفيوم وبني سويف وسوهاج ومطروح والوادي الجديد حتى أن محافظ الإسكندرية التقي بعدد منهم أثناء تفقده للجان دائرة العامرية.

انتخابات مجلس النواب

ووثق الائتلاف ظهور العديد من مرشحي نظام القوائم وقيادات الأحزاب المركزية والمحلية في عمليات تفقد اللجان ضمن مسيرات حاشدة من الأنصار الذين يرفعون اللافتات والأعلام التي تجوب الشوارع لتحفيز الناخبين على المشاركة والمساهمة في زيادة تسبها العامة.

