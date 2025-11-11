الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك شبكة تجسس مرتبطة بأمريكا وإسرائيل

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو
أعلن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في تفكيك شبكة معادية للأمن الوطني كانت تعمل بتوجيه مباشر من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية داخل البلاد.

 

الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية استخباراتية تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل 

وقالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني في بيان، أن "الكيان الإسرائيلي بعد فشله في الحرب التي استمرت 12 يومًا، حاول نقل المواجهة إلى داخل إيران عبر إثارة الفوضى والإخلال بالأمن العام لتعويض هزيمته العسكرية"، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي.

 

وأوضح البيان أن "المجموعة التي تم تجنيدها تضمنت عناصر مخدوعة وعملاء مأجورين كُلِّفوا بتنفيذ عمليات تخريب خلال النصف الثاني من العام الإيراني الحالي".

 

الحرس الثوري يطارد عملاء إسرائيل في إيران 

وأكد أنه "بفضل يقظة جنود الإمام المهدي المجهولين في استخبارات الحرس الثوري، تم رصد الشبكة واعتقال جميع عناصرها".

وذكر أن العملية نُفذت بشكل منسق في عدة محافظات، حيث جرى استهداف خلايا مرتبطة بإسرائيل وإحباط خططها التي كانت تستهدف أمن البلاد.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول الشبكة وعملياتها لاحقًا، مؤكدًا استمرار أجهزة الأمن في التصدي لأي محاولات للمساس باستقرار إيران.

