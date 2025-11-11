الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
المصرية لحقوق الإنسان: انتشار الشرطة النسائية أمام اللجان

واصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعتها لانتخابات مجلس النواب 2025 من خلال غرفة العمليات المركزية وفرق المراقبة الميدانية المنتشرة في عدد من المحافظات، حيث رصدت فرق المتابعة تواجدًا مكثفًا وفاعلًا لقوات الأمن أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

تأمين قوات الأمن للجان

ولاحظ المتابعون انتشار قوات الشرطة وخاصة الشرطة النسائية بشكل منظم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة، حيث قامت بتأمين مداخل ومخارج اللجان وتنظيم حركة الناخبين بما يضمن الانسيابية ومنع أي ازدحام أو احتكاك، مع التزام كامل بالحياد تجاه جميع المرشحين.

ملاحظات على سير العملية الانتخابية 

وفي هذا السياق، رصدت المنظمة واقعة غلق للجنة رقم (٩٤)، الموجودة بالإدارة الصحية بمركز اسنا، محافظة الاقصر، حيث تم غلق اللجنة مؤقتًا عقب نشوب مشادات بين عدد من الناخبين تطورت إلى حالة من العنف اللفظي والجسدي. 
وتدخلت قوات الأمن على الفور لاحتواء الموقف والسيطرة على الوضع وإعادة الانضباط، دون تسجيل أي إصابات جسيمة أو تأثير على سير العملية الانتخابية في باقي اللجان المجاورة.

وأشادت المنظمة بالدور الإيجابي لقوات الأمن في تأمين المقار الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين، خاصة من كبار السن والنساء، في عدد من المحافظات الريفية والحضرية على السواء، مؤكدة أن هذا التواجد الفعّال ساهم في تعزيز ثقة المواطنين وطمأنتهم على سلامة العملية الانتخابية.

 

وتواصل المنظمة متابعتها لسير الانتخابات على مدار اليومين المقررين للتصويت، من أجل رصد أي ملاحظات أو تجاوزات، والتأكد من احترام المعايير الدولية للنزاهة والشفافية

الجريدة الرسمية