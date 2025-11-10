مفوض الاتحاد الأوروبي لـ وزير السياحة: هناك آفاق واسعة لتعزيز التعاون الفترة المقبلة

18 حجم الخط

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، أبوستولوس تزيتزيلوستاس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعقد حاليًا في العاصمة السعودية الرياض.



العلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي



وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى اللقاء المثمر الذي جمعهما في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر أكتوبر الماضي، وما تبعه من خطوات عملية لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون المشترك.



وتناول الاجتماع مناقشة آفاق التعاون في مجالات التدريب وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي، وعلى رأسها المخطط الاستراتيجي الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة دهشور، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الوزارة لتعزيز الطاقة الفندقية بما يلبي النمو المتزايد في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما تم التطرق إلى جهود الوزارة المستمرة في صون وحماية التراث الثقافي المصري من خلال مشروعات الترميم والتطوير وبرامج التدريب المتخصصة للعاملين في هذا المجال.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مختلف المجالات



ومن جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا وصديقًا للاتحاد، وأن هناك آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما توجه بالتهنئة لوزير السياحة على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه رمز للوجه الحضاري والحديث لمصر، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر والمتحف قريبًا.



ووجه وزير السياحة والآثار الدعوة الدعوة إلي مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة لزيارة مصر في أقرب وقت، لاستكمال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودراسة فرص التعاون المستقبلي في قطاعات السياحة والآثار، فضلًا عن القيام بجولة بالمتحف المصري الكبير.





