السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الجيزة واستبدال موظف بلجنة الوراق بعد إصابته بأزمة قلبية

تتواصل عملية التصويت لليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل 14 محافظة، وسط إقبال متزايد وتنظيم دقيق من القضاة وأعضاء اللجان، ومتابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ففي محافظة الجيزة، أكدت المستشارة دينا شحته، رئيس اللجنة الفرعية رقم (38)، أن العملية الانتخابية تسير بمنتهى السهولة والانضباط، مشيدةً بـالتعاون الكبير بين قوات الشرطة والمواطنين، الذين أصبح لديهم وعي متزايد بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأوضحت أن السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الجيزة، حيث شهدت اللجان المخصصة لهن كثافة تصويتية مرتفعة منذ الصباح الباكر.

وفي سياق آخر، شهدت اللجنة رقم (107) بمنطقة الوراق تعرض أحد الموظفين لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، فيما تم الدفع ببديل لضمان استمرار العمل داخل اللجنة دون تعطيل.

وفي محافظة الإسكندرية، صرح المستشار أحمد فكري صالح، رئيس اللجنة العامة رقم (2) بدائرة الرمل، والتي تضم 89 لجنة فرعية، بأن العمل يسير بانتظام في جميع اللجان، مؤكدًا أن غرف العمليات رصدت شكوى بخصوص دعاية انتخابية لأحد المرشحين، وتم التعامل الفوري معها وإزالتها وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة أن العملية الانتخابية مستمرة في أجواء آمنة ومنظمة بجميع المحافظات، مع متابعة ميدانية دقيقة لتذليل أي عقبات وضمان سير التصويت بسلاسة حتى إغلاق اللجان.

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

تشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر 2025.

إجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت

عقب انتهاء التصويت في تمام التاسعة مساءا، تبدأ مرحلة فرز الأصوات داخل اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقوم رئيس اللجنة بما يلي:

تحديد صناديق الاقتراع التي سيبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المثبتة عليها وفقًا لمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).

فض الأقفال البلاستيكية وفتح الصناديق واحدًا تلو الآخر، وإفراغ محتوياتها بالكامل على الطاولة أمام الحضور.

فرد بطاقات الاقتراع الواحدة تلو الأخرى على الظهر للتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تقسيم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة وأصوات باطلة.

حصر الأصوات الباطلة وإثبات عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

حالات بطلان الصوت الانتخابي

بطاقة الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:

إذا استخدم الناخب بطاقة غير المسلمة له من رئيس اللجنة.

إذا وقع الناخب على البطاقة أو وضع علامة تدل على شخصه.

إذا لم يضع علامة واضحة على رأيه أو وضعها بشكل يصعب معه تحديد اختياره.

إذا تم التأشير على البطاقة بالقلم الرصاص.

إذا تضمّنت البطاقة أي شرط أو إشارة تخالف سرية التصوي

