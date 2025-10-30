الجامعة البريطانية تمنح الدكتوراه الفخرية لـ يسرية لوزا ساويرس وتكرم أوائل الدفعات

شهدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والسير مجدي يعقوب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، مراسم حفل تخرج وتكريم أوائل الدفعات لكلياتها الأحد عشر للعام الأكاديمي 2024-2025، والحاصلين علي درجة الماجستير والفائزين بجوائز التميز.

وفي لفتة تؤكد تقدير الجامعة للشخصيات صاحبة الإسهامات البارزة في المجتمع، منحت الجامعة البريطانية الدكتوراه الفخرية لـ يسرية - لوزا ساويرس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس الاجتماعية، تقديرًا لعطائها الممتد ومبادراتها المؤثرة في خدمة المجتمع والتنمية الاجتماعية، كما منحت لقب الزمالة الرفيعة (Senior Fellowship) لـ أليسون جونز، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة Advanced HE، تقديرًا لدورها الرائد في تطوير منظومة القيادة بالتعليم العالي عالميًا، بالتزامن مع ختام فعاليات الاحتفال بمرور عشرون عاما على تأسيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، نيابة عن وزير التعليم العالي وديريك بلمبلي نائب الرئيس الشرفي للجامعة،وبول كيت، رئيس جامعة لندن ساوث بانك، وبروفيسور سير ستيف ويست رئيس جامعة ويست أوف إنجلند، والسفير عمرو موسي عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية ووزير الخارجية الأسبق والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية والدكتور مصطفي الفقي عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالاضافة إلي عائلة ساويرس وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة والسفير سامح شكري وزير الخارجية السابق.

وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم الخريجين الأوائل والمتميزين من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، كما تم تكريم الحاصلين على جائزة محمد فريد خميس للتميز العلمي والبحثي، فضلُا عن تكريم الطالب علي حسام،الطالب بمرحلة الامتياز بكلية طب الأسنان بجائزة العام من الجامعة البريطانية للطالب الأكثر تميزُا واسهامًا.

وفي كلمته نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، بدور الجامعة البريطانية في مصر كأحد أبرز الصروح التعليمية التي تمثل نموذجًا للتطور في التعليم والبحث وريادة الأعمال وخدمة المجتمع، وهنأ الدكتور محمد لطفي علي عضوية مجلس الشيوخ، ونقل التهنئة للجامعة على مرور 20 عامًا من التميز، داعيًا الخريجين إلى الاستمرار في التعلم واكتساب الخبرات، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي هو أن يكون الإنسان قدوة يُلهم الآخرين.

و في كلمتها، أكدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن يوم التخرج يمثل لحظة فخر وبهجة تجسد رحلة الطلاب وما عكسوه من التزام وطموح، مشيرة إلى أن الجامعة على مدار عقدين أرست نموذجًا فريدًا في التعليم والابتكار وإعداد قادة المستقبل، وأعربت عن فخرها بما حققه الطلاب من إنجازات متميزة.

من جانبه، وجّه مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة، رسالة مؤثرة للخريجين دعاهم فيها إلى جعل العلم رسالة لخدمة المجتمع، معتبرًا أن التخرج ليس نهاية الرحلة بل بداية لمسؤولية جديدة تجاه الوطن والإنسانية، وأعرب عن فخره بمشاركة الخريجين هذا اليوم مع شخصيات مُلهمة كرّمتها الجامعة، حاثًّا إياهم على مواصلة مسيرة العطاء والإصرار والإيمان بالعلم كوسيلة لصناعة التغيير.

كما عبّر الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن فخره بخريجي هذا العام، مؤكدًا أن الجامعة تواصل مسيرتها في تحقيق التميز الأكاديمي والاعتراف الدولي، كونها الأولى في مصر وشمال إفريقيا الحاصلة على اعتماد الجودة من هيئة ضمان الجودة البريطانية QAA.

وأشار إلى أن الجامعة تسهم بفاعلية في دعم التنمية المستدامة من خلال شراكاتها المجتمعية ومبادراتها الطلابية في مؤتمرات المناخ العالمية، داعيًا الخريجين إلى الحفاظ على ارتباطهم بجامعتهم ليظلوا سفراء لقيمها في التميز والعطاء والمسؤولية.

كما أعرب الدكتور بول كيت، رئيس جامعة لندن ساوث بانك، عن فخره بالشراكة الأكاديمية الممتدة مع الجامعة البريطانية منذ أكثر من عقد، والتي أصبحت نموذجًا للتعاون الدولي المثمر في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وهنأ الجامعة على ما حققته من نجاحات خلال عشرين عامًا، مؤكدًا تطلع الجامعتين إلى مزيد من التعاون الذي يخدم طلابهما والمجتمع، وموجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والأسر التي دعمت الخريجين في رحلتهم نحو النجاح.

وفي سياق متصل، عبّرت يسرية - لوزا ساويرس عن امتنانها لتكريمها من الجامعة، مؤكدة أن التقدم الحقيقي يُقاس بما نصنعه من فرصٍ للآخرين، وأن التعليم هو القوة الأمثل لبناء الإنسان والمجتمع، معتبرة أن التكريم دعوة لمواصلة العمل من أجل تمكين الشباب ونشر التعليم.

كما أعربت أليسون جونس عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مشيدة بما لمسته من شغف وتميز بين طلاب الجامعة، مؤكدة أن التعليم رسالة حياة تصنع الأمل وأبطال الغد، ومعبّرة عن تطلعها لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعة البريطانية في مصر نحو مزيد من التميز والريادة.

