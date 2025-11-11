الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع استعدادات الحملة الميكانيكية والمعامل قبل النوة القادمة

 قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت قطاع الحملة الميكانيكية والورش وقطاع المعامل المركزية.

 جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعاتها.

وخلال الجولة، شهد المهندس "سامي قنديل" اصطفاف السيارات والمعدات، واطّلع على جاهزيتها الفنية في إطار الاستعداد للنوة القادمة، مؤكدًا أهمية الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

كما تابع أعمال الصيانة الدورية ومستوى استعداد فرق العمل، مشيدًا بجهود العاملين والفنيين في الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرارية التشغيل، وموجهًا بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة.

وتفقد “قنديل” كذلك المعامل المركزية، حيث اطمأن على دقة نتائج التحاليل وجودة العينات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تطوير الأداء الفني للعاملين.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الاستعداد الجيد لموسم الأمطار وتطوير مرافق الصرف الصحي لخدمة المواطنين.

الصرف الصحي بالاسكندرية المهندس سامي قنديل

الجريدة الرسمية