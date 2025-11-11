انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للغذاء بجامعة المنصورة

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للغذاء (MIFC2025)، الذي تنظمه كلية الزراعة بجامعة المنصورة تحت شعار "الغذاء والتغذية... تحديات وابتكارات"، خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة خبراء وباحثين من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية داخل مصر وخارجها.

تحت شعار الغذاء والتغذية.. تحديات وابتكارات

وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور محمد علي شطا، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، بحضور الدكتور صالح سعدة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور متولي أبو سريع، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد نصار، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شادي الشهاوي، مقرر المؤتمر، إلى جانب لفيفٍ من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، كما حضرت الدكتورة سحر نسيم، عميد كلية تربية الطفولة المبكرة بجامعة المنصورة.

المؤتمر منصة علمية متميزة تجمع الباحثين والمتخصصين

يُعد المؤتمر منصة علمية متميزة تجمع الباحثين والمتخصصين، والشركات، والهيئات الحكومية العاملة في مجالات إنتاج وتصنيع الأغذية، والتغذية، وجودة وسلامة الغذاء، والتقنيات المبتكرة؛ بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

ويهدف المؤتمر هذا العام إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي، واستشراف حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التركيز على التكنولوجيا الحيوية، والأغذية الوظيفية، والتعبئة الذكية، والاقتصاد الغذائي، وسلامة وجودة المنتجات الغذائية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، رحبت الدكتورة رانيا الجمال، منسقة اللجنة العلمية للمؤتمر، بالحضور، مؤكدةً أهمية الحدث في دعم البحث العلمي التطبيقي. فيما ألقى الدكتور شادي الشهاوي، مقرر المؤتمر، كلمةً شكر فيها إدارة الكلية والمشاركين والرعاة، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يعكس مكانة كلية الزراعة بجامعة المنصورة محليًّا ودوليًّا.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد نصار أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا، بهدف إتاحة منصة حقيقية لتبادل الخبرات، ودعم الابتكار الغذائي، وتطبيق نتائج الأبحاث لخدمة الصناعة والمجتمع.

وفي كلمته، أكَّد الدكتور محمد علي شطا أن كلية الزراعة تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤتمرات العلمية التي تعزز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الصناعية، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأضاف أن المؤتمر يسهم في تعزيز مكانة جامعة المنصورة كمركز علمي وبحثي رائد في العلوم الزراعية والغذائية.

وشهدت فعاليات الافتتاح تكريم أعضاء الأمانة العامة واللجنتين العلمية والتنظيمية، إلى جانب عددٍ من الشخصيات البارزة التي أسهمت في دعم العمل العلمي والتطبيقي.

واختُتم اليوم الأول بعقد الجلسة البحثية الأولى، التي تناولت مجموعةً من الدراسات العلمية حول تحسين القيمة الغذائية للمنتجات الغذائية، تلاها عرضُ الملصقات البحثية بمشاركة باحثين من كلية الزراعة، كما ألقى الدكتور وليد محمود الشارود، أستاذ ميكروبيولوجيا الألبان، محاضرةً علميةً حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الأغذية، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد الصناعي.

وتتواصل فعاليات المؤتمر بورش عملٍ وجلساتٍ علميةٍ حول الأغذية الوظيفية، وحفظ الأغذية باستخدام الزيوت النباتية الطبيعية، ودور التغذية السليمة في تعزيز الصحة العامة. على أن تُختتم فعاليات المؤتمر يوم الخميس بعقد الجلسة الختامية وإعلان التوصيات النهائية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الدولي الخامس للغذاء تأكيدًا لدور كلية الزراعة بجامعة المنصورة في دعم البحث العلمي التطبيقي والابتكار في مجال الغذاء والتغذية، وتعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

