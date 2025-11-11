رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس تناقش سفر الرؤيا

18 حجم الخط

ناقش قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، الرسالة المقدمة من الباحث القس أغابيوس عطا أديب، مدرس اللغة القبطية بالكلية، لنيل درجة الماجستير، والتي جاءت بعنوان "التحقيق العلمي للنص القبطي البحيري لسفر الرؤيا"، وذلك بكنيسة البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس بمقر الكلية.

تكوّنت لجنة المناقشة من نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ووكيل الكلية، مناقشًا، والأستاذ الدكتور القس باسليوس صبحي أستاذ ورئيس قسم العلوم الكنسية بالكلية رئيسًا ومشرفًا، والأستاذ الدكتور القس غريغوريوس رشيدي أستاذ اللاهوت بالكلية مناقشًا، والأستاذ الدكتور القس ماركوس ناشد مرجان أستاذ الكتاب المقدس بالكلية عضوًا مناقشًا.

وفي ختام جلسة المناقشة، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز، تقديرًا لجهده العلمي المتميز في دراسة النص القبطي البحيري وتحقيقه بدقة أكاديمية عالية.

شهدت المناقشة حضور صاحبي النيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية، الذين هنأوا الباحث على هذا الإنجاز العلمي المشرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.