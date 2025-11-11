وزارة الشئون النيابية تنشر إنفوجرافات عن فرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخابات النواب

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم، قالت فيه: "إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات، وذلك بالتزامن مع بدء اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى، لمجلس النواب 2025".

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وأشارت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إلى أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع المحتوى التوعوي بعناية، في إطار تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءً لا يتجزأ من مهام الوزارة، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء نشر هذه السلسة التوعوية.

1000182610 1000182609 1000182608 1000182597 1000182606

وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 5 إنفوجرافات، تتحدث كلها عن الفرز وطريقته وشروطه وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وواجبات وحقوق المترشح، وطرق تجميع الأصوات، وخطوات إعلان النتيجة النهائية، ليصل المتلقي في نهاية قراءة المحتوى المقدم إلى تحصيل كل المعلومات الممكنة التي يمكن أن تدور في ذهنه حول عمليات الفرز وإعلان النتيجة.

