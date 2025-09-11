الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أفيخاي أدرعي يجري جولة استفزازية في جنوب لبنان (صور)

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، عددا من الصور توثق جولة قام بها في جنوب لبنان، فيما أدانت بيروت هذه الجولة "الاستفزازية"، واصفة هذا السلوك بـ"العدواني".

أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ونواف سلام يعلق


وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أفيخاي أدرعي: "أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام".

أفيخاي أدرعي، فيتو 
أفيخاي أدرعي، فيتو 
أفيخاي أدرعي، فيتو 
أفيخاي أدرعي، فيتو 

وأضاف أدرعي: "لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الإرهابية على حدودنا".


ومن جهته، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام "بأشد العبارات، الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام".

وأضاف سلام: "إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة".

لبنان بيروت جيش الإحتلال الإسرائيلي إفيخاي أدرعى

