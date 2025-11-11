القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لأفلام البانوراما الدولية في دورته الـ46

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج البانوراما الدولية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

برنامج البانوراما الدولية

ويضم برنامج البانوراما الدولية 18 فيلمًا، هي:
ذاكرة الفراشات | تاتيانا فوينتس سادوسكي | بيرو، البرتغال | 2025 | 77 د
رسائل من شارع وولف | أرجون تلوار | بولندا، ألمانيا | 2025 | 98 د
الرسالة | إيفان فوند | الأرجنتين، إسبانيا، أوروغواي | 2025 | 91 د
سولوماما | يانيكه أسكيفولد | النرويج، لاتفيا، ليتوانيا، الدنمارك، فنلندا | 2025 | 99 د
الشهادة | بيكاس ميشرا | الهند | 2025 | 118 د
القلب عضلة | عمران حمدلاي | جنوب أفريقيا، السعودية | 2025 | 87 د
ذروة كل شيء | آن إيموند | كندا | 2025 | 97 د
فيومي أو مورتي! | إيجور بيزينوفيتش | كرواتيا، إيطاليا، سلوفينيا | 2025 | 112 د
ما تعرفه مارييل | فريدريك هامبالك | ألمانيا | 2025 | 86 د
موارد بشرية | ناوابول ثامرنجراتناريت | تايلاند | 2025 | 122 د
نواه | علي تميم | ألمانيا | 2025 | 80 د
نعيش هنا | جانانا كورماشيفا | كازاخستان | 2025 | 80 د
ناكرو الجميل | أولمو أوميرزو | التشيك، سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، كرواتيا، فرنسا | 2025 | 110 د
متسكع الشاطئ |أرستوتليس ماراجكوس | اليونان | 2025 | 92 د
أرض عزيزة |مين تشو، شيانيو تشو، شيشيانج شو، بيولاي فان | الصين | 2025 | 82 د
قطن |راشد مليكوف | أوزبكستان | 2025 | 79 د
كفارة |تانفير تشاودهوري | بنجلاديش | 2025 | 65 د
فلسطيني على الطريق |إسماعيل هباش | فلسطين | 2025 | 99 د

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

