الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حزب الجبهة الوطنية ينظم مسيرة انتخابية بالجيزة لحث الناخبين على التصويت

مسيرة انتخابية
مسيرة انتخابية
18 حجم الخط

نظم حزب الجبهة الوطنية مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة اليوم، وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين الذين اصطفوا في شوارع المحافظة للتعبير عن دعمهم للمرشحين والتأكيد على أهمية التصويت في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

الانتخابات البرلمانية

وتهدف المسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعم مرشحي الحزب في دائرة المحافظة.

التواصل المباشر مع الناخبين

وأكد الحزب، خلال المسيرة حرصه على التواصل المباشر مع الناخبين وتشجيعهم على ممارسة حقهم الدستوري، والمساهمة في صنع مستقبل الدائرة عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستحقاق الديمقراطى الانتخابات البرلمانية الجيزة اليوم الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية

مواد متعلقة

انتخابات النواب، طوابير طويلة أمام لجنة مدرسة الأهرام الرسمية وسط تأمين طبي

عاصم الجزار يتفقد غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية ويتابع سير العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

وكيل التعليم بالشرقية لـ"فيتو": فصل الطالب المتهم بالاعتداء على زميله بمشرط لمدة عام

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية