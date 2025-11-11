حزب الجبهة الوطنية ينظم مسيرة انتخابية بالجيزة لحث الناخبين على التصويت

18 حجم الخط

نظم حزب الجبهة الوطنية مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة اليوم، وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين الذين اصطفوا في شوارع المحافظة للتعبير عن دعمهم للمرشحين والتأكيد على أهمية التصويت في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

الانتخابات البرلمانية

وتهدف المسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعم مرشحي الحزب في دائرة المحافظة.

التواصل المباشر مع الناخبين

وأكد الحزب، خلال المسيرة حرصه على التواصل المباشر مع الناخبين وتشجيعهم على ممارسة حقهم الدستوري، والمساهمة في صنع مستقبل الدائرة عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

