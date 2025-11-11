الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رياضة

مسيرة بطولات ورحيل بفضيحة الزجاجات، كولر يحتفل بعيد ميلاده الـ ٦٥

كولر، فيتو
كولر، فيتو
18

يحتفل، اليوم، السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم ٦٥، حيث رحل مؤخرا كولر عن قيادة الأهلي بعد الخروج الإفريقي أمام صن داونز في نسخة دوري أبطال أفريقيا الماضية، حيث جاء رحيل كولر بعد تعرضه لهتافات وقذف بالزجاجات على خلفية الخروج من البطولة الأفريقية. 

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي  

وخاض الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 159 مباراة، فاز في 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 أهداف وتلقت شباكهم 121، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي بتاريخ ٣١ يوليو الماضي إنهاء كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

وقال الأهلي في بيانه وقتها: إن كولر حصل على راتب ثلاثة أشهر، بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وفقا للعقد الذي كان مبرما بين الطرفين.

 وأكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه المسئولية، ويتمنى له التوفيق.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل  يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي أمس الأول ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الأهلي كولر اخبار الأهلي الخروج الإفريقي أمام صن داونز مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

الجريدة الرسمية