سياسة

غرفة عمليات المؤتمر بثاني أيام التصويت: تأخر بدء بعض لجان المنيا لعدم توافر بطاقات اقتراع

غرفة عمليات حزب المؤتمر،
غرفة عمليات حزب المؤتمر، فيتو
أعلنت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر عن بدء أعمالها وانعقادها في اليوم الثاني لانتخابات المصريين بالمرحلة الأولى لـمجلس النواب، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

انتخابات مجلس النواب 

وبدأت أعمالها برئاسة أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وعضوية الدكتورعمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات.
 وبدأت الغرفة منذ اللحظات الأولى في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات ومع المرشحين للاطمئنان على انتظام العمل وبداية عملية التصويت في اليوم الثاني، وتلقي أي ملاحظات أو شكاوى تخص سير العملية الانتخابية.

وقد ورد إلى الغرفة عدد من التقارير حول تأخر بدء التصويت في بعض اللجان بمحافظة المنيا نتيجة عدم توافر بطاقات اقتراع كافية، كما وردت شكاوى من عدد من اللجان بشأن وجود توجيه للناخبين من قِبل بعض مندوبي الأحزاب داخل اللجان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية أنها منعقدة طوال اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، وتقديم الدعم اللازم لمرشحي الحزب وتسهيل عملهم؛ بما يضمن إجراء العملية الانتخابية في إطار من الالتزام والانضباط واحترام القانون.

 

