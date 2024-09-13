الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف، الجمعة، أن حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية وحقق أفضل نتيجة منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد الإعلان عن مقتل 6 رهائن في غزة.

وأكد الاستطلاع أن حزب الليكود سيحصد 24 مقعدا من أصل 150، لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم، وهو الرقم الأعلى بين المقاعد التي قد تحصل عليها الأحزاب الأخرى.

فيما سيحصد حزب معسكر الدولة بزعامة بيني جانتس 21 مقعدا، مواصلا بذلك تراجعه، وفق الاستطلاع.

وأفاد الاستطلاع بأن 41 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، في حين فضل 40 بالمئة جانتس.

وإذا ما كان نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد يتنافسان على منصب رئاسة الحكومة، فإن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 34 بالمئة أن لبيد هو الأفضل.

غير أن 37 بالمئة فقط من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة إذا كان مرشحا مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، الذي يعتقد 43 بالمئة من الإسرائيليين أنه الأجدر لزعامة الحكومة.

وذكر الاستطلاع أن 56 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة الرهائن مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج الاستطلاع، التي وصفتها بـ"المفاجئة"، تأتي على ضوء الإعلان عن مقتل 6 رهائن إسرائيليين في نفق برفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو أسبوع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تتواصل مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط مطالبات سياسية بحكومة وحدة تستعيد الرهائن بصفقة تبادل.

حزب نتنياهو الأحزاب الإسرائيلية نتنياهو بنيامين نتنياهو الاسرائيلية

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

إيقاف تشغيل هذه القطارات بدءا من الأحد المقبل

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية