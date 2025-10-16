تعرف على العمل التركي المقتبس منه المسلسل الخليجي "المرسى"

بدأ أمس الأربعاء عرض المسلسل الخليجي الجديد المرسى عبر منصة شاهد وقناة MBC1، لينطلق بذلك أحد أكثر الأعمال المنتظرة لدى عشاق الدراما الخليجية خلال الموسم الحالي.

وأكثر ما يجعل هذا العمل من الأعمال المنتظرة لدى قطاع كبير من الجمهور أنه مقتبس عن عمل تركي حقق نجاحا لافتا وقت عرضه وهو مسلسل على مر الزمان.

مسلسل على مر الزمان

المسلسل التركي الشهير على مر الزمان عُرض لأول مرة عام 2010، وحقق نجاحًا واسعًا استمر لأكثر من 120 حلقة.

ويقدم “المرسى” قصة على مر الزمان برؤية عربية معاصرة، وتدور أحداث المسلسل التركي حول القبطان علي أكارسو الذي يقضي أغلب وقته في رحلات بحرية طويلة، تاركًا خلفه زوجته الوفية جميلة وأطفاله.

لكن رحلاته تغيره، وهناك في الغربة يقع في حب امرأة أوروبية تُدعى كارولين، لتبدأ سلسلة من الصراعات بين حبه الجديد وواجبه تجاه عائلته.

مسلسل على مر الزمان إخراج زينب جوناي تان وتأليف كوزكن إرماك وجوليزار إرماك، وبطولة عايشة بنجول يلدز، جاغري إتكسوي، أراس بولوت إينيملي، متاتي هوروز أوغلو، ويلما إيليس، تولجا جوليش.

ويشارك في بطولة مسلسل المرسى عبد المحسن النمر، عائشة كاي، خالد البريكي، أحمد شعيب، أصايل محمد، ميلا الزهراني، عزام النمري، سارة الحربي وغيرهم، وهو من إخراج فكرت قاضي.

