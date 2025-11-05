وزير العمل: حريصون على تنفيذ التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية

18 حجم الخط

أكد محمد جبران وزير العمل، حرص الوزارة على تنفيذ السياسة المصرية نحو التحول الرقمى والحوكمة الإلكترونية وميكنة خدماتها لعمال مصر وكياناتهم النقاببة باختلاف مستوياتها وخروج الانتخابات النقابية العمالية بشكل يليق بالجمهورية الجديدة.

التحول الرقمى والحوكمة الالكترونية بوزارة العمل

وخلال كلمة ألقاها المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابى بوزارة العمل نيابة عن وزير العمل في مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بحضور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات ورئيس اتحاد العمال الأسبق ونواب وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية وأحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الادارة المالية على النقابات والاتحادات.

وأوضح المستشار وليد عبد الرازق، أن وزير العمل أصدر القرارين رقم ١٣٣ و٢١٣ للعام الجارى بشأن تحديث بيانات مستويات المنظمات النقابية العمالية على مدار أربعة اشهر تمهيدا لاجراء الانتخابات العمالية للدورة النقابية ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠.

وتابع: وزارة العمل بالتزامن مع صدور قرارات التحديث نظمت ندوات توعوية لمديريات العمل للوقوف على مفاهيم ونماذج إجرائية موحدة لتحديث بيانات مستويات المنظمات النقابية العمالية وبيانات الضوابط المعمول بها وتذليل العقبات الاجرائية لمستويات المنظمات النقابية وبالتنسيق الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات المحلية ومستويات المنظمات النقابية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد أن افتتاح المتحف المصرى الكبير يعد حدثا يتجاوز كونه مشروعا ثقافيا ضخما ليصبح رسالة روحية من قلب مصر إلى ضمير الانسانية نظرا لان هذا الصرح يعكس عمق الشخصية التى جمعت بين الإيمان والعلم والروح والعقل والماضى والمستقبل فى لوحة واحدة من الابداع الانسانى ويشكل لحظة فارقة فى مسيرة الجمهورية الجديدة.



وأشار إلى أن المتحف المصرى الكبير ليس أكبر متحف أثرى فى العالم فقط بل يضم كنوز حضارة مصر الممتدة عبر آلاف السنين كونه يجسد إرادة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن عمال مصر هم جنود الإنتاج الذين يحمون الوطن بجهدهم كما يحميه الجنود بسلاحهم وهم كلمة السر فى بناء التحفة المعمارية الغريدة، مؤكدا أن الرسالة النقابية لوزارة العمل مع عمال مصر جنبا إلى جنب ويد بيد مع الاتحاد العام وكافة مستوياته النقابية معا نستطيع.

