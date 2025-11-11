تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص لـ13 نوفمبر

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة إلى جلسة 13 نوفمبر الجاري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام عاطل بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروَّج له عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تمكنهم من السفر للخارج والعمل بكبري الشركات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد كبير من الشهادات والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز لاب توب وهاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

