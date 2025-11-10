الإثنين 10 نوفمبر 2025
تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بادارة كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل شهادات مزورة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أنشأ الكيان المزيف وروّج له عبر وسائل متعددة لجذب الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية مزعومة، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهل لحيازة وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة  مقر الكيان وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الخالية من البيانات ومنسوبة زورًا للكيان، إلى جانب طلبات التحاق ومطبوعات دعائية تُستخدم للإيقاع بالضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجريدة الرسمية