تقرير غرفة عمليات حزب المحافظين لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب

انتهت غرفة العمليات المركزية لحزب المحافظين من متابعة اليوم الأول في انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى، من خلال التواصل المستمر مع مندوبي الحزب في المحافظات المختلفة.

ووفقا لتقرير الغرفة، شهدت الانتخابات عددًا من التجاوزات، التي تؤثر بشكل مباشر في نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومن أبرز ما تم رصده:

1- منع بعض المرشحين أو مندوبيهم من دخول بعض اللجان، وذلك في دائرة (الجيزة – الدقي – العجوزة).

2- منع بعض الناخبين في بعض المقرات الانتخابية بدائرة المنتزه، من الدخول للتصويت بحجة عدم وجود حبر سري.

3 - فتح بعض اللجان الانتخابية ببعض الدوائر في ساعات متاخرة عن الموعد الرسمي لبدء التصويت.

4 - توجيه الناخبين داخل بعض المقار بصورة تؤثر في حياد العملية الانتخابية.

5 - تكدس في عدد من اللجان الفرعية بدائرة إدفو، نتيجة قلة عدد الموظفين داخل اللجان، ووجود قاضً واحد، رغم توافد أعداد كبيرة من الناخبين.

ومن جانبها، اتخذت غرفة عمليات حزب المحافظين الإجراءات اللازمة لمخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات للتحقيق في هذه المخالفات وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.



دعوة لجميع المواطنين إلى المشاركة الواسعة والإيجابية في العملية الانتخابية

ويجدد الحزب دعوته لجميع المواطنين إلى المشاركة الواسعة والإيجابية في العملية الانتخابية اليوم، واختيار من يستحق أن يمثلهم داخل البرلمان، كون صوت كل مواطن هو حجر الأساس في بناء برلمان قوي يعبر حقًا عن الناس ويدافع عن مصالحهم.



