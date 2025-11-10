الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور يسري عزام، من علماء وزارة الأوقاف: إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب على كل مواطن، موضحًا أن اختيار من يمثلنا في مجلس النواب ليس مجرد حق سياسي، بل مسئولية دينية وأخلاقية واجتماعية، ويجب أن يتم باختيار الشخص الصادق، الأمين، والمخلص.

ما معايير اختيار من يمثلنى فى البرلمان؟

وأضاف خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: إن معايير الاختيار يجب أن تعتمد على النزاهة والقوة الفعلية في العمل، لا مجرد البلاغة أو الخطابة الرنانة، مستشهدًا بقصة سيدنا موسى مع ابنة سيدنا شعيب في القرآن الكريم، حيث اختارت القوة والأمانة مع الصدق والخلق الحسن عند الشخص الذي استعانت به، وهو ما يجب أن يُترجم في اختيار النواب اليوم.

وأوضح الدكتور عزام أن التاريخ الإسلامي مليء بالقدوة في النزاهة والفعالية، مستشهدًا بموقف سيدنا عثمان بن عفان عند توليه الخلافة، حيث صعد على المنبر وأكد للناس أنهم بحاجة إلى رجل فعال ينفذ ويطبق الحكم والعدل، وليس مجرد كلام ووعود، مشيرًا إلى أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا نموذجًا للفاعلية والتطبيق العملي لأوامر الله قبل أي خطاب.

يسري عزام: الاختيار الواعي للنواب يعني أن المواطن يلتزم بالمعايير الأخلاقية

وأشار إلى أن الاختيار الواعي للنواب يعني أن المواطن يلتزم بالمعايير الأخلاقية والدينية في تقييم المرشح، وأن القوة المطلوبة في النائب اليوم ليست قوة الجسد فقط، بل قوة الإيمان، الصدق، والأمانة في العمل، مع القدرة على تطبيق القانون وتحقيق مصالح الناس.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهمية القيام بالواجبات الموكلة إلى الفرد، وأن كل شخص مسئول عن دوره في المجتمع، مشددًا على أن المجتمعات تحتاج إلى نواب فاعلين ينفذون واجباتهم بجدية وأمانة، وليس فقط من يمتلك القدرة على الكلام والخطابة.

ودعا الدكتور يسري عزام، للمواطنين إلى التثبت والاختيار الواعي في الانتخابات، قائلًا: "انتبهوا إلى المرشح الصادق، الأمين، الفاعل، لأنكم بحاجة إلى من يعمل لا من يكتفي بالكلام، فالمجتمع بحاجة إلى المسؤولية والعمل الصالح، وليس الوعود الفارغة".

