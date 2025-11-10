الإثنين 10 نوفمبر 2025
مسئول إسرائيلي يدعو لإسقاط النظام الإيراني قبل نهاية ولاية ترامب

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو
نشرت تقارير عن نقل هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن على  إسرائيل تحديد هدف إسقاط النظام الإيراني «حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي ترامب».

 

مخاوف من تصاعد الخطاب نحو تغيير نظامي

ويُنظر إلى هذا الطرح على أنه تصعيد في اللغة السياسية، ويربط محللون بينه وبين مناقشات أوسع داخل دوائر أمنية وسياسية إسرائيلية تُناقش خيارات الضغط الشديد على إيران، بما في ذلك سيناريوهات عسكرية وسياسية تهدف إلى تقويض قيادة طهران. 

 

ردود فعل دولية وإقليمية متوقعة

قد تثير هذه التصريحات ردود فعل دولية وتحذيرات إقليمية، خصوصًا من دول لا ترغب في توسيع دائرة الصراع، الموقف الأمريكي والقرار السياسي في واشنطن سيكونان حاسمين في تحديد ما إذا كانت هذه الدعوات ستبقى تصريحات سياسية أم تتحول إلى سياسات فعلية على الأرض. 
 

 

إيران: قدراتنا الصاروخية والدفاعية أصبحت أقوى بعد العدوان الإسرائيلي

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قدرات إيران الصاروخية والدفاعية أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدًا أن بلاده تمتلك القدرة على الردع وحماية مصالحها الوطنية.

وأشار عراقجي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن إيران واصلت تطوير منظوماتها الدفاعية والصاروخية في أعقاب الأحداث الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن القومي والردع الاستراتيجي لأي تهديد محتمل.

في وقت سابق، صرح محمد إسلامي نائب رئيس إيران رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن بناء 8 محطات نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد بالتعاون مع روسيا قد أصبح على جدول الأعمال.

