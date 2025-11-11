الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
انخفاض جميع الأنواع، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 427 جنيها، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 398 جنيها، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة البتلو

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 424 جنيها في الأسواق، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 396 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 300 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356 جنيها، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 412 جنيها في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 403 جنيهات في الأسواق، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 340 جنيها أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 460 جنيها في الأسواق.

