دق أسفين، إيران والمكسيك يردان على اتهام طهران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل في مكسيكو

18 حجم الخط

رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك، "مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك".



ووصفت السفارة الإيرانية، في بيان لها الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)"، مؤكدة أنها ترفضه رفضًا قاطعًا.

من جهتها، أصدرت السلطات المكسيكية بيانًا، قالت فيه إنها "لا تملك أي تقرير في ما يتعلق بمحاولة مزعومة ضد سفيرة إسرائيل في المكسيك".



وفي بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك، "تم التأكيد على الاستعداد للحفاظ على تواصل سائل مع كل التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في بلدنا، فيما قالت وزارة الأمن إنها "تُجدّد تعاونها المنسّق والاحترامي، في إطار سيادة البلاد، مع كل أجهزة الأمن التي تطلب ذلك".

جاء هذا بعدما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، إيران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل إينات كرانز نيجر في المكسيك.

وقال مسؤول أمريكي، إن المؤامرة أُحبطت حاليا ولا تشكل أي تهديد قائم.

بدورها اتهمت القناة 12 الإسرائيلية، الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية، مضيفة أن المتهم بمحاولة الاغتيال يدعى حسن إيزادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.