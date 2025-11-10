إعلام عبري: اجتماع نتنياهو وكوشنر لم يحسم موقف المسلحين الفلسطينيين في رفح

18 حجم الخط

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جاريد كوشنر لم يسفر عن حسم القرار بشأن التعامل مع المسلحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

مشاورات مستمرة بشأن مقاتلي حماس

وأوضح المصدر أن النقاشات تطرقت إلى الخيارات العسكرية والسياسية المتاحة، إلا أن الخلافات حول التوقيت وآليات التنفيذ ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأيام المقبلة بمشاركة أطراف أمريكية وإسرائيلية عدة.

نتنياهو عن السماح بخروج عناصر حماس من نفق رفح: ندرس قرارا يخدم إسرائيل

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخل الكنيست، إن هدف إسرائيل هو نزع سلاح حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى «منطقة منزوعة السلاح».

وتابع: إن أي قرار بشأن مصير المقاتلين المتحصنين في رفح سيتخذ بما يخدم مصالح إسرائيل وأمنه.

وفي وقت سابق أوضح مكتب نتنياهو ومصادر إسرائيلية، أن الاحتلال لن تسمح بمرور عناصر حماس من رفح إلى مناطق آمنة دون ضمانات كاملة بتسليم السلاح أو نزع سلاحهم، وهو موقف أكّدته تصريحات نتنياهو وردود أفعال رسمية على مقترحات الوسطاء.

