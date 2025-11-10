الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: اجتماع نتنياهو وكوشنر لم يحسم موقف المسلحين الفلسطينيين في رفح

كوشنر ونتنياهو، فيتو
كوشنر ونتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جاريد كوشنر لم يسفر عن حسم القرار بشأن التعامل مع المسلحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

مشاورات مستمرة بشأن مقاتلي حماس

وأوضح المصدر أن النقاشات تطرقت إلى الخيارات العسكرية والسياسية المتاحة، إلا أن الخلافات حول التوقيت وآليات التنفيذ ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأيام المقبلة بمشاركة أطراف أمريكية وإسرائيلية عدة.

 

نتنياهو عن السماح بخروج عناصر حماس من نفق رفح: ندرس قرارا يخدم إسرائيل

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داخل الكنيست، إن هدف إسرائيل هو نزع سلاح حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى «منطقة منزوعة السلاح».

وتابع: إن أي قرار بشأن مصير المقاتلين المتحصنين في رفح سيتخذ بما يخدم مصالح إسرائيل وأمنه.

وفي وقت سابق أوضح مكتب نتنياهو ومصادر إسرائيلية، أن الاحتلال لن تسمح بمرور عناصر حماس من رفح إلى مناطق آمنة دون ضمانات كاملة بتسليم السلاح أو نزع سلاحهم، وهو موقف أكّدته تصريحات نتنياهو وردود أفعال رسمية على مقترحات الوسطاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو كوشنر المسلحين الفلسطينيين رفح غزة رئيس وزراء الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

مواد متعلقة

نتنياهو عن السماح بخروج عناصر حماس من نفق رفح: ندرس قرارا يخدم إسرائيل

أسوشيتد برس: كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لمقاتلين محاصرين من حماس

خدعة كوشنر، تفاصيل مخطط أمريكي لتقسيم غزة إلى منطقتين بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

أول تعليق من أحمد الكاس على خسارة مصر أمام إنجلترا بثلاثية (فيديو)

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث، ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads