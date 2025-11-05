الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

22 نوفمبر محاكمة مها الصغير لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

مها الصغير، فيتو
مها الصغير، فيتو

حددت المحكمة الاقتصادية 22 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد قرر، خلال اجتماعه الأخير، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وقرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها؛ عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

نيابة الشئون المالية والاقتصادية الإعلامية مها الصغير انتهاك حقوق الملكية الفكرية المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

