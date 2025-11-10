الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

إقبال كثيف من الناخبين على لجان التصويت قبل غلق باب الاقتراع بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
شهدت مقرات لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب بالاسكندرية، إقبال كثيفا، مساء اليوم الاثنين، من الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع، وذلك قبل غلق باب التصويت باليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.

كما شهدت بعض اللجان بالمحافظة، تزايد إقبال الناخبين من الشباب والسيدات وكبار السن على لجان الاقتراع، التي من المقرر لها أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بالتصويت حتى بعد الموعد المحدد.

تُجرى الانتخابات في ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة، و٣١٦ مقرًا انتخابيًا، و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

من جانبها، أنهت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاستقبال الانتخابات، برفع كفاءة مقار اللجان العامة والفرعية، وتحسين مستوى النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيطها، بالإضافة إلى تجهيز غرف عمليات بالأحياء لمتابعة سير العملية وربطها بالغرفة الرئيسية بالمحافظة للتعامل مع أي طارئ.

كما تم رفع درجة الاستعداد بشركة الكهرباء والتأكد من جاهزية وحدات الديزل المتنقلة كمصدر بديل للطاقة، إلى جانب توفير مولدات كهرباء داخل المقار الرئيسية للجان، والتنسيق مع فرق الطوارئ لضمان جاهزية الإضاءة الداخلية والخارجية خلال فترة التصويت.

