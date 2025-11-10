ماجد المصري: طارق العريان سبب دخولي الفن وبقالنا 30 سنة مشتغلناش مع بعض

18 حجم الخط

قال الفنان ماجد المصري إن طارق العريان صديق عمري، وهو السبب في دخولي الفن، وهو الذي حببني في فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، وأول ما اتعرض عليا الفيلم وافقت على طول، وميزة طارق أنه عنده قفزات فنية. متابعا: ممكن يدفع دم قلبه علشان يصور في مكان معين.

وتابع بأنه برغم الصداقة دي بقالنا ٣٠ سنة مشتغلناش مع بعض.

ومن جانبه قال طارق العريان إن من أصعب مشاهد الفيلم هو عيد ميلاد أسماء جلال علشان عمرو كان عنده كذا شعور في بعض.

بينما قالت أسماء جلال، إن من أصعب المشاهد التي واجهتها هي مشهد المواجهة وطلبها الطلاق من عمرو يوسف.

وقال طارق العريان، إن هناك إمكانية لعمل جزء ثالث من الفيلم، مؤكدا أن الفيلم الجرء الثاني، لا يحمل جرأة مطلقا والفيلم دا لو مكنش فيه مصداقية مكنش هيوصل.

وقال عمرو يوسف: أحسن حاجة في السيناريو اني مكنش فيه مشكلة في الفلوس عند الأغنياء، أحنا كنا عايزين نتكلم عن أزمة منتصف العمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.