توافد الناخبين على لجنة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي في انتخابات مجلس النواب (صور)

شهدت لجنة الشهيد عامر عبد المقصود بمنطقة الدقي توافد الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص المواطنون على الحضور مساء اليوم للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء تنظيمية هادئة.

تسهيلات للناخبين وكبار السن



وعملت الجهات المنظمة على توفير ممرات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب فرق من الشباب المتطوعين لمساعدة الناخبين في الوصول إلى لجانهم بسهولة، ما يعكس حرص الدولة على تيسير العملية الانتخابية لجميع الفئات.

إشراف وتأمين مكثف



وتتم عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين محيط اللجنة وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن انسيابية التصويت دون أي معوقات.

وانطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب





وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

