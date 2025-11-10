مراقبون بالاتحاد الإفريقي يتفقدون لجان الدقي في انتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

18 حجم الخط

أجرت لجنة من الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم، جولة ميدانية داخل عدد من لجان الدقي بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من التزام اللجان بالمعايير الدولية والإجراءات التنظيمية المقررة.

إشادة بالتنظيم داخل لجان الانتخابات

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لحسن التنظيم داخل اللجان، وسلاسة إجراءات دخول الناخبين وتيسير عملية الإدلاء بالأصوات، مشيرين إلى أن العملية تسير في أجواء هادئة ومنظمة.

تنسيق كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات



وأوضح أعضاء الوفد الإفريقي أنهم يتابعون العملية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن بعثة المراقبة الدولية التي تضم ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية عدة، بهدف تقييم مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

تأكيد على أهمية المشاركة الشعبية



وأكدت اللجنة في تصريحاتها أن مشاركة المواطنين تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الديمقراطية، مشيدة بالروح الإيجابية التي لمسوها بين الناخبين والعاملين باللجان.

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب



وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

