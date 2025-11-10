وزير الشؤون النيابية: المشاركة بانتخابات النواب ترسم سياسات الدولة

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل هي أيضًا واجب وطني يعكس انتماءهم وإسهامهم في بناء مستقبل البلاد.

وأوضح أن المشاركة تُمكّن المواطن من اختيار من يمثله في مجلس النواب، وبالتالي المساهمة في رسم سياسات الدولة واتخاذ قراراتها المصيرية.

دعوة إلى النزول والمشاركة

وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، شدّد الوزير على أن الدستور المصري نصّ صراحة على أن الانتخاب واجب على كل مواطن، داعيًا الجميع إلى المبادرة بالمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم. وأشار إلى أن العملية الانتخابية ميسّرة من حيث الوقت والتنظيم، بما يضمن سهولة المشاركة لجميع الفئات.

تسهيلات زمنية وتنظيمية

وأوضح فوزي أن مواعيد التصويت بانتخابات مجلس النواب تمتد من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما يمنح المواطنين مرونة لاختيار الوقت الأنسب لهم سواء قبل العمل أو بعده، أو خلال فترات الراحة اليومية.

ولفت إلى أن الإقبال والمشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وأن المشاركة الفاعلة تعكس الوعي الشعبي بأهمية المرحلة.

إشادة بدور الإعلام

وفي ختام تصريحاته، وجّه الوزير الشكر لوسائل الإعلام، مثمّنًا دوره في تغطية العملية الانتخابية بشكل مهني وموسع، وتقديمه خدمة معلوماتية دقيقة حول المحافظات، وأعداد الناخبين، ومواقع اللجان الانتخابية.

