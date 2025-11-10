الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الشؤون النيابية: المشاركة بانتخابات النواب ترسم سياسات الدولة

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، فيتو
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل هي أيضًا واجب وطني يعكس انتماءهم وإسهامهم في بناء مستقبل البلاد.

وأوضح أن المشاركة تُمكّن المواطن من اختيار من يمثله في مجلس النواب، وبالتالي المساهمة في رسم سياسات الدولة واتخاذ قراراتها المصيرية.

دعوة إلى النزول والمشاركة

وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، شدّد الوزير على أن الدستور المصري نصّ صراحة على أن الانتخاب واجب على كل مواطن، داعيًا الجميع إلى المبادرة بالمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم. وأشار إلى أن العملية الانتخابية ميسّرة من حيث الوقت والتنظيم، بما يضمن سهولة المشاركة لجميع الفئات.

تسهيلات زمنية وتنظيمية

وأوضح فوزي أن مواعيد التصويت بانتخابات مجلس النواب تمتد من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما يمنح المواطنين مرونة لاختيار الوقت الأنسب لهم سواء قبل العمل أو بعده، أو خلال فترات الراحة اليومية. 

ولفت إلى أن الإقبال والمشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وأن المشاركة الفاعلة تعكس الوعي الشعبي بأهمية المرحلة.

إشادة بدور الإعلام

وفي ختام تصريحاته، وجّه الوزير الشكر لوسائل الإعلام، مثمّنًا دوره في تغطية العملية الانتخابية بشكل مهني وموسع، وتقديمه خدمة معلوماتية دقيقة حول المحافظات، وأعداد الناخبين، ومواقع اللجان الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الشؤون النيابية انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب المستشار محمود فوزى الانتخابات

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات تنفي استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس النواب

خطة تأمين التغذية الكهربائية لانتخابات مجلس النواب 2025

إقبال ملحوظ للسيدات على لجان الاقتراع بانتخابات النواب في أسوان (فيديو وصور)

إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الاقتراع في نصر النوبة بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

وعدهم الله بسوء الخاتمة، علي جمعة يكشف مصير من يغير جنسه وخلقه

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

المزيد
الجريدة الرسمية