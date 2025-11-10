بعد عقر كلب لطفلين، إنشاء أول مأوى للحيوانات الضالة بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظةالشرقية اليوم، اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمناء، خُصص لمناقشة مشكلة انتشار الكلاب الضالة داخل المدينة، في إطار حرص المجلس على تعزيز الأمن والسلامة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تخصيص موقع مناسب لإنشاء مأوى إنساني (شيلتر)

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على قيام جهاز المدينة بتخصيص موقع مناسب لإنشاء مأوى إنساني (شيلتر) لجمع الكلاب الشاردة وإيوائها بطريقة آمنة وحضارية، بما يضمن الحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها بشكل مستدام.

مهندس يتكفل بتجهيز مأوى على نفقته الخاصة

من جانبه، أكد أيمن رضا رئيس اللجنة التنفيذية ووكيل المجلس، أنه تم التنسيق مع المهندس أحمد محمد حلمي لتجهيز المأوى على نفقته الخاصة، تقديرًا منه لمسؤوليته المجتمعية ودعمه لجهود المجلس في تحقيق بيئة آمنة ونظيفة لأهالي المدينة.

الطب البيطري بالشرقية ينفذ حملة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بعد عقر طفلين

أكد مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بالشرقية في وقت سابق، أن المديرية تحركت بشكل عاجل عقب تعرض طفلين لهجوم كلب ضال بقرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح، حيث تم الدفع بحملة لتمشيط شوارع القرية والتعامل مع الكلاب الضالة المنتشرة، في إطار خطة عاجلة لحماية الأهالي والحد من خطورة تلك الظاهرة.

تفاصيل عقر كلب ضال لطفلين بمنيا القمح

وكانت قرية تلبانة مركز منيا القمح قد شهدت مأساة إنسانية بعدما تعرضت الطفلة "مكة ح. م." لهجوم شرس من كلب ضال أثناء سيرها، وحينما حاول شقيقها الأصغر سعيد (5 سنوات) إنقاذها، انقض عليه الكلب نفسه وأصابه بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

