"رجال أعمال الإسكندرية" تستقبل مسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والوفد المرافق له، في زيارة تهدِف إلى التعرُّف على الفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة بالمنطقة، والتي تسعى إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال الدكتور مصطفى شيخون: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 151 قد منح المُستثمرين المحليين مزايا مُتعددة، تستهدف دعم توسع أنشطة الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، من خلال حزمة من المبادراتِ والتسهيلاتِ، إضافة إلى توفير المرافق العامة بأسعارها الأصلية.



وأضاف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة توفر أيضًا مناطق سكنية مُخصصة للعمالة، مشيرًا إلى استفادة المستثمرين من جميع اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقيتي الكوميسا وأغادير، وهو ما يُتيح الوصول إلى نحو 2 مليار مُستهلك حول العالم، كما لفَتَ إلى أن صادرات المنطقة بلغت 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس النمو المُتزايد في أنشطة التصنيع والتصدير داخل المنطقة الاقتصادية.

وأوضح طارق هاشم، مدير عام علاقات المستثمرين، أن المنطقة الاقتصادية تتميز بتعدد موانئها الداعمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتضُم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، إضافة إلى 618 منشأة صناعية وخدمية و15 مطورًا صناعيًا من مختلف دول العالم، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا ومزايا واسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أشار هنو إلى دور جمعية رجال أعمال إسكندرية في توفير المعلومات التجارية والاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن الجمعية تتعاون بشكل مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار وعدد من السفراء في مصر في إطار دعم مجتمع الأعمال.

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، على الطابع الخدمي للجمعية، الذي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأعضاء وفتح آفاق استثمارية جديدة أمامهم، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤكدًا أهمية تعزيز تدفُق الإحصاءات والبيانات لدعم متخذي القرار والمستثمرين.

في السياق ذاته، استعرض المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تجربته في المنطقة الصناعية بقناة السويس، موضحًا ما تتمتع به من تيسيرات تسهَّم في دعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص إدارة المنطقة على عقد حوار مجتمعي واسع لبحث آراء المستثمرين وتلبية احتياجاتهم.

شهد اللقاء مُشاركة كل من: د. نهى مدحت، مدير عام خدمات المستثمرين، والدكتور تامر الواثق بالله، مدير العلاقات الدولية، والدكتور أحمد أبو المجد، مدير عام مساعد إدارة الجمارك، والدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار، الأمين العام، والمهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد، ورؤساء اللجان كل من: عبد العال على، رئيس لجنة الجمارك، وسمير دلجاوي، رئيس لجنة الضرائب، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس عمرو أبو السعود، رئيس لجنة السياحة والآثار، ومحمد عبد المحسن، مستشار لجنة الاستيراد، ووليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد، وأعضاء الجمعية.

