الوطنية للانتخابات: تنازل أحد المرشحين في دائرة قسم مرسى مطروح

شهدت لجان الانتخابات في عدة محافظات انتظامًا واضحًا في العمل منذ بدء اليوم الانتخابي صباح اليوم، مع تباين في كثافة الناخبين بين المراكز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التصويت.

في محافظة بني سويف، أوضح المستشار عمرو سلامة رئيس لجنة المتابعة أن المحافظة تضم 479 لجنة فرعية موزعة على 448 مقرًا انتخابيًا، يتنافس على 9 مقاعد بها 40 مرشحًا، بإجمالي 2 مليون و180 ألف ناخب، حيث وبدأ التصويت في موعده الساعة 9 صباحًا، حيث تأخرت لجنتان فقط لعدم معرفة موقعهما.

وأشار سلامة إلى وجود إقبال واضح خاصة في مركز ناصر بلجنتي 94 و95، ما استدعى انتقال زملاء من الاحتياطيين لمساندة اللجنة، كما تم الدفع بعضو من اللجنة العامة لمواكبة كثافة التصويت.

وفي محافظة المنيا، قال أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة: إن القضاة وصلوا لمقار اللجان في مواعيدها المحددة، حيث تضم المحافظة 6 لجان عامة و621 لجنة فرعية.

وأكد عبد المنعم انتظام سير العملية الانتخابية، مع وجود كثافة ملحوظة في بعض اللجان.

وفي الإسكندرية، أشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة إلى أن المحافظة تضم 5 لجان عامة و558 لجنة فرعية بإجمالي 4 ملايين و475 ألف و444 ناخبًا. وأوضح أن جميع وسائل الدعم اللوجيستي متوفرة في اللجان لتسهيل أداء الناخبين لصوتهم، مؤكدًا أنه في حال نفاد أي بطاقات اقتراع يتم توفير بطاقات إضافية فورًا.

أما في الأقصر، فأفاد عبد الرحيم عبد الملك رئيس لجنة المتابعة بوجود 3 لجان عامة و147 لجنة فرعية بإجمالي 915 ألف و860 ناخبًا، مؤكدًا فتح جميع اللجان في مواعيدها ما عدا 5 لجان لعدم الاستدلال على أماكنها.

كما لفت إلى تنازل أحد المرشحين في دائرة قسم مرسى مطروح، ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين بذلك عبر تعليق إشعارات في اللجان الفرعية وتنبيه رؤساء اللجان على الناخبين بعد انتخاب المرشح المتنازل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في مختلف المحافظات، مع متابعة دقيقة من لجان المتابعة لضمان انتظام العمل واستجابة سريعة لأي طارئ يطرأ داخل اللجان.

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

