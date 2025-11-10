الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون المشترك

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار مع نظيره العماني
18 حجم الخط
ads

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا ثنائيًا مع سالم محمد المحروقي وزير السياحة والتراث بسلطنة عمان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياحة والآثار والاستثمار.

فعاليات الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 11 نوفمبر الجاري.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزيران على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، منوهين بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في ضوء الاهتمام الذي يوليه قيادتا البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وخلال المناقشات، تناول الجانبان فرص زيادة السياحة البينية بين مصر وسلطنة عُمان، وتبادل الخبرات في مجالات تنمية القدرات البشرية بالقطاع السياحي، إلى جانب التعاون في مجال صون وحماية التراث الثقافي. كما بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال ترميم الآثار واسترداد القطع الأثرية المهربة ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

واستعرض شريف فتحي مستجدات التنمية السياحية في مصر، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وما تشهده من نمو متسارع يجعلها أحد أبرز المقاصد السياحية الواعدة على خريطة السياحة الدولية. كما أشار إلى الاستثمارات الكبرى الجارية بمنطقة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة علم الروم بالتعاون مع دولة قطر.
 

مستجدات التنمية السياحية في منطقة الساحل الشمالي


كما استعرض وزير السياحة والآثار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتطوير البنية التحتية السياحية، من شبكة الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ السياحية، بما يسهم في تعزيز الربط بين الوجهات السياحية المختلفة داخل مصر. كما أوضح أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز الطاقة الفندقية لمواكبة النمو في الطلب السياحي، حيث تمت إضافة ما يقرب من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

وخلال الاجتماع، تقدم وزير السياحة والتراث العُماني بالتهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بالإنجاز العظيم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار سالم محمد المحروقي وزير السياحة والتراث بسلطنة ع مان سلطنة عمان منظمة الأمم المتحدة للسياحة

مواد متعلقة

مصر والسعودية توقعان مشروع برنامج للتعاون المشترك في مجال السياحة

وزير السياحة والآثار يشارك في الدورة 26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالسعودية

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية